Жители Псковской области сделали фото призрачных монахов из Никандровского монастыря

Развалины старинной обители давно считаются аномальной зоной этого уголка страны, потому что люди часто видят тут хрономиражи и силуэты людей в развевающихся балахонах. Некоторые свидетели события даже слышали разговор призраков, похожий на дуновение ветра, но не смогли запечатлеть их на камеру. До революции в монастыре жили 34 служителя Бога, а потом они предложили новым властям построить в этом месте трудовую коммуну.Большевики разрушили здания и увезли в городе ценные вещи, после чего территория заросла лесом. Однако фантомы бродят возле развалин построек и наблюдают за живыми людьми. Местные жители отметили, что других монахов тут нет, но древние затворники выходят иногда в наш мир.