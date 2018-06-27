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Жители Псковской области сделали фото призрачных монахов из Никандровского монастыря

Жители Псковской области сделали фото призрачных монахов из Никандровского монастыря. Они опубликовали материалы в сетях, после чего пользователи стали активно обсуждать сюжет.

Развалины старинной обители давно считаются аномальной зоной этого уголка страны, потому что люди часто видят тут хрономиражи и силуэты людей в развевающихся балахонах. Некоторые свидетели события даже слышали разговор призраков, похожий на дуновение ветра, но не смогли запечатлеть их на камеру. До революции в монастыре жили 34 служителя Бога, а потом они предложили новым властям построить в этом месте трудовую коммуну.

Жители Псковской области сделали фото призрачных монахов из Никандровского монастыря


Большевики разрушили здания и увезли в городе ценные вещи, после чего территория заросла лесом. Однако фантомы бродят возле развалин построек и наблюдают за живыми людьми. Местные жители отметили, что других монахов тут нет, но древние затворники выходят иногда в наш мир.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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