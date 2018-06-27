Завершена работа над сценарием третьей части «Стражей Галактики»
Режиссер двух последних фильмов о Стражах Галактики Джеймс Ганн сообщил о том, что работы над созданием сценария к третьей части трилогии завершены. На своей официальной странице в социальной сети Twitter он опубликовал снимок первой страницы материала и написал, что в эту работу вложена вся душа.
По сообщениям Джеймса Ганна, работа над новым сценарием длилась примерно один год. За это время он создал новую историю, в основе сюжета которой будут лежать события, происходящие после действий «Мстителей 4». Также стоит отметить, что никаких других данных о новом фильме режиссер не раскрыл.
Помимо этого известно, что работа на съемочной площадке над фильмом «Стражи Галактики 3» начнется уже в следующем году.
В новом фильме предполагается появление супергероя Адама Уорлока, поскольку во второй части был намек на это. Все дело в том, что этот персонаж напрямую связан с Таносом и Камнями Бесконечности.
По сообщениям Джеймса Ганна, работа над новым сценарием длилась примерно один год. За это время он создал новую историю, в основе сюжета которой будут лежать события, происходящие после действий «Мстителей 4». Также стоит отметить, что никаких других данных о новом фильме режиссер не раскрыл.
Помимо этого известно, что работа на съемочной площадке над фильмом «Стражи Галактики 3» начнется уже в следующем году.
В новом фильме предполагается появление супергероя Адама Уорлока, поскольку во второй части был намек на это. Все дело в том, что этот персонаж напрямую связан с Таносом и Камнями Бесконечности.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:20