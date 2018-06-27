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Завершена работа над сценарием третьей части «Стражей Галактики»

Режиссер двух последних фильмов о Стражах Галактики Джеймс Ганн сообщил о том, что работы над созданием сценария к третьей части трилогии завершены. На своей официальной странице в социальной сети Twitter он опубликовал снимок первой страницы материала и написал, что в эту работу вложена вся душа.

Завершена работа над сценарием третьей части «Стражей Галактики»


По сообщениям Джеймса Ганна, работа над новым сценарием длилась примерно один год. За это время он создал новую историю, в основе сюжета которой будут лежать события, происходящие после действий «Мстителей 4». Также стоит отметить, что никаких других данных о новом фильме режиссер не раскрыл.

Завершена работа над сценарием третьей части «Стражей Галактики»


Помимо этого известно, что работа на съемочной площадке над фильмом «Стражи Галактики 3» начнется уже в следующем году.

В новом фильме предполагается появление супергероя Адама Уорлока, поскольку во второй части был намек на это. Все дело в том, что этот персонаж напрямую связан с Таносом и Камнями Бесконечности.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:20
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