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Звездный дизайнер посоветовала Венцеславу Венгржановскому обратиться к стилистам

В одном из последних эфиров реалити-шоу «Дом-2» появился экс-участник телестройки Венцеслав Венгржановский.

Публика радостно встретила бывшего домовца, но его стиль одежды вызвал нарекания звездного дизайнера Софии Вершининой.

Звездный дизайнер посоветовала Венцеславу Венгржановскому обратиться к стилистам

Специалист отметила, что золотая куртка и золотые слипоны Венца выглядят бессмысленно и производят нелепое впечатление.

Нужно отметить, что Венгржановский за последние два года набрал вес и лишился шевелюры.

Звездный дизайнер посоветовала Венцеславу Венгржановскому обратиться к стилистам

«Видимо, Венц захотел выглядеть нарядно и для этого решил сочетать золотую кожаную куртку с золотыми слипонами. При этом он совсем не учел, что в подобном виде будет выглядеть как герой фильма «Последние дни диско». Идея в принципе неплохая, вот только очень опасная. В данном случае нужно было сделать выбор в пользу какой-то одной вещи в золотом цвете…», - посоветовала София.

Эксперт отмечает, что картину мог бы скрасить черный цвет или остальные предметы одежды в спортивном стиле. Также Вершинина указала на размер куртки, которая ему явно велика.

Стилист порекомендовала Венцеславу Венгржановскому обращаться к профессионалам, которые помогут ему выглядеть и дорого и стильно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:47
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