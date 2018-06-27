Звездный дизайнер посоветовала Венцеславу Венгржановскому обратиться к стилистам
В одном из последних эфиров реалити-шоу «Дом-2» появился экс-участник телестройки Венцеслав Венгржановский.
Публика радостно встретила бывшего домовца, но его стиль одежды вызвал нарекания звездного дизайнера Софии Вершининой.
Специалист отметила, что золотая куртка и золотые слипоны Венца выглядят бессмысленно и производят нелепое впечатление.
Нужно отметить, что Венгржановский за последние два года набрал вес и лишился шевелюры.
«Видимо, Венц захотел выглядеть нарядно и для этого решил сочетать золотую кожаную куртку с золотыми слипонами. При этом он совсем не учел, что в подобном виде будет выглядеть как герой фильма «Последние дни диско». Идея в принципе неплохая, вот только очень опасная. В данном случае нужно было сделать выбор в пользу какой-то одной вещи в золотом цвете…», - посоветовала София.
Эксперт отмечает, что картину мог бы скрасить черный цвет или остальные предметы одежды в спортивном стиле. Также Вершинина указала на размер куртки, которая ему явно велика.
Стилист порекомендовала Венцеславу Венгржановскому обращаться к профессионалам, которые помогут ему выглядеть и дорого и стильно.
Публика радостно встретила бывшего домовца, но его стиль одежды вызвал нарекания звездного дизайнера Софии Вершининой.
Специалист отметила, что золотая куртка и золотые слипоны Венца выглядят бессмысленно и производят нелепое впечатление.
Нужно отметить, что Венгржановский за последние два года набрал вес и лишился шевелюры.
«Видимо, Венц захотел выглядеть нарядно и для этого решил сочетать золотую кожаную куртку с золотыми слипонами. При этом он совсем не учел, что в подобном виде будет выглядеть как герой фильма «Последние дни диско». Идея в принципе неплохая, вот только очень опасная. В данном случае нужно было сделать выбор в пользу какой-то одной вещи в золотом цвете…», - посоветовала София.
Эксперт отмечает, что картину мог бы скрасить черный цвет или остальные предметы одежды в спортивном стиле. Также Вершинина указала на размер куртки, которая ему явно велика.
Стилист порекомендовала Венцеславу Венгржановскому обращаться к профессионалам, которые помогут ему выглядеть и дорого и стильно.