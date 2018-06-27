Звездный дизайнер посоветовала Венцеславу Венгржановскому обратиться к стилистам

Публика радостно встретила бывшего домовца, но его стиль одежды вызвал нарекания звездного дизайнера Софии Вершининой.Специалист отметила, что золотая куртка и золотые слипоны Венца выглядят бессмысленно и производят нелепое впечатление.Нужно отметить, что Венгржановский за последние два года набрал вес и лишился шевелюры., - посоветовала София.Эксперт отмечает, что картину мог бы скрасить черный цвет или остальные предметы одежды в спортивном стиле. Также Вершинина указала на размер куртки, которая ему явно велика.Стилист порекомендовала Венцеславу Венгржановскому обращаться к профессионалам, которые помогут ему выглядеть и дорого и стильно.