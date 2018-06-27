Британская пенсионерка пришла на свадьбу с мочалкой на голове

Оказалось, что дама не нашла шляпку, идеально подходящую к цвету платья, а без головного убора не хотела появляться на празднике. Затем пожилая особа решила использовать необычный аналог, прикрепив его к зажиму для волос.Женщина была довольна своей идеей и комфортно себя чувствовала на церемонии. Многие пользователи после просмотра фото оценили изобретательность британки, попросив ее поделиться другими секретами экономной жизни.