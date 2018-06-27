ОАК стала крупнейшим поставщиком самолетов

Стоит отметить, что позади остались такие гиганты авиастроения как Boeing и Lockheed Martin. Результаты первой составляют 78 летательных аппаратов, а вторая поставила 74 боевых самолета.В годовом отчете ПАО «ОАК» было указано, что в скором времени ожидается повышение спроса на такие самолеты как Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. Более того, представители корпорации уверены в том, что вполне вероятным является расширение списка заказчиков.В планах руководства российской компании довольно амбициозный проект. До 2035 года планируется поставить заказчикам около 2450 военных летательных аппаратов.По словам экспертов из ОАК, предприятие может адаптировать технические характеристики того или иного продукта под нужды определенных заказчиков.