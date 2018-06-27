АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Супруга Вальтера Соломенцева чуть не умерла при родах

Несколько дней назад супруга экс-участника телепроекта «Дом-2» Вальтера Соломенцева родила третьего ребенка. Об этом написал сам молодой человек у себя на странице в соцсети Instagram, однако воздержался от подробностей.

Рассказать обо всем решила сама Галина Гаджиева, опубликовав в своем микроблоге пост о тяжелых родах, от которых она чуть не умерла.

Супруга Вальтера Соломенцева чуть не умерла при родах

Так, по словам девушки, у нее начался гестоз, но ей все равно хотелось дождаться схваток и родить самостоятельно, однако врач сообщил, что это невозможно и попросил подписать согласие на Кесарево, поскольку ее жизнь была под угрозой.

«Было действительно очень плохо. Мне сделали спинальную анестезию, я увидела своего малыша и была счастлива, что он уже вне опасности», - призналась Галина.

Супруга Вальтера Соломенцева чуть не умерла при родах

Однако до встречи с новорожденным ей пришлось пережить страшное. Она молилась и даже уже попрощалась со своими детьми, так как думала, что умирает.

Гаджиева уверена, что ее муж Вальтер был бы рад ее смерти, ведь в таком случае все дети жили бы с ним, но она не доставила ему такого удовольствия, поскольку нужна была сыновьям и только ради них боролась за жизнь.

Супруга Вальтера Соломенцева чуть не умерла при родах

«Отхожу тяжело, все-таки третье кесарево, да еще теперь и гестоз был. Благодарна врачам, очень. И благодарна всем, кто желал добра мне и моим деткам. Жизнь — это прекрасно, и нельзя тратить ее напрасно», - написала она.

Кроме того, супруга Соломенцева подчеркнула, что на самом деле уже давно перестала жить, но теперь постарается это исправить.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:29
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активисты Тамбова добиваются отмены закупки
Александра Черно решила стать блондинкой
Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый”
Жители Воронежа были напуганы свечением в небе и
В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой
Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов
В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»
Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника
Vulture составило список самых гейских фильмов
Сергей Шнуров после развода почувствовал себя
Компании Uber вернули лицензию для работы в
Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для
Завершена работа над сценарием третьей части
Жители Псковской области сделали фото призрачных
ОАК стала крупнейшим поставщиком самолетов
Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим
Поклонники раскритиковали наряды Яны Рудковской и
Британская пенсионерка пришла на свадьбу с
Виктория Романец активно избавляется от ошибки
Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем
Доярка и ее подруга из Краснодарского края
Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за
Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное
Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе
Ученые определили причины обращения по фамилии к
Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее
Большинство российских школ непригодны для
Правильный выбор овощей и фруктов поможет людям
Альянс PSA Group представил новые грузовые
Вместо Ольги Васильевны и Татьяны Владимировны на
Просмотреть все новости