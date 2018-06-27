Супруга Вальтера Соломенцева чуть не умерла при родах

«Было действительно очень плохо. Мне сделали спинальную анестезию, я увидела своего малыша и была счастлива, что он уже вне опасности», - призналась Галина.

«Отхожу тяжело, все-таки третье кесарево, да еще теперь и гестоз был. Благодарна врачам, очень. И благодарна всем, кто желал добра мне и моим деткам. Жизнь — это прекрасно, и нельзя тратить ее напрасно», - написала она.

Рассказать обо всем решила сама Галина Гаджиева, опубликовав в своем микроблоге пост о тяжелых родах, от которых она чуть не умерла.Так, по словам девушки, у нее начался гестоз, но ей все равно хотелось дождаться схваток и родить самостоятельно, однако врач сообщил, что это невозможно и попросил подписать согласие на Кесарево, поскольку ее жизнь была под угрозой.Однако до встречи с новорожденным ей пришлось пережить страшное. Она молилась и даже уже попрощалась со своими детьми, так как думала, что умирает.Гаджиева уверена, что ее муж Вальтер был бы рад ее смерти, ведь в таком случае все дети жили бы с ним, но она не доставила ему такого удовольствия, поскольку нужна была сыновьям и только ради них боролась за жизнь.Кроме того, супруга Соломенцева подчеркнула, что на самом деле уже давно перестала жить, но теперь постарается это исправить.