Доярка и ее подруга из Краснодарского края оказались под обстрелом НЛО

Женщина на велосипеде ехала по дороге на ферму, а дальше заметила односельчанку. События произошли ранним утром, когда на улице было темно. Внезапно перед глазами работниц возник объект, выбрасывающий искры зеленого цвета. Потом шокированные особы услышали звуки выстрелов, но ничего не заметили сзади.Они решили ехать быстрее, однако НЛО не собирался отпускать добычу и снова напал не землян. Тогда женщинам удалось скрыться в лесополосе, но они видели, как сияющий корабль гуманоидов растворяется в небе. Событие произошло 10 лет назад, но аналогичные случаи повторяются в наше время.