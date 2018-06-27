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Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем со здоровьем

Известной певице МакSим пришлось отменить несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. Проблемы со здоровьем могут заставить солистку оставить сцену.

Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем со здоровьем


В частности, из-за проблем со здоровьем МакSим не смогла принимать участие в фестивале футбольных фанатов FIFA, проходившем на Воробьёвых горах. Теперь певица намерена больше внимания уделять воспитанию двух дочерей, так как она решила из-за слабого здоровья уйти в бессрочный отпуск.

Представители МакSим не советуют певице ставить крест на своей творческой карьере. Они считают, что солистке стоит просто отдохнуть, прийти в себя и предстать перед поклонниками в новом виде.

Перед тем, как уйти в бессрочный отпуск МакSим сделает небольшой подарок своим фанатам в виде клипа на композицию «Здесь и сейчас». В клипе снимутся Настя Белочкина и Евгений Жук, участвовавший уже в клипе МакSим, который называется «Как летать»
 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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