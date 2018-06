Ученые определили причины обращения по фамилии к мужчинам и женщинам в коллективах

Популярная борьба за равноправие полов во всем мире, не может особо влиять на остающееся до сих пор в профессиональных областях деятельности гендерное неравенство. Особенность гендерных стереотипов оказывает влияние на карьерное продвижение женщин, а так же уровень их зарплаты, относительно коллег, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.Ситуация выяснялась сотрудниками Корнеллского университета. Решался вопрос влияния гендерной принадлежности на упоминание в разговорах в обращении только фамилий - мужчин или женщин.Изучая отзывы и рейтинги, которые оставили студенты на спциальном сайте Rate My Professors, специалистами установлено, что при упоминании мужчин из профессорского состава, студенты на 55,9% чаще использовали фамилии, чем в случаях упоминания женщин.На следующем этапе ученые проверяли, как распространяется подобная тенденция на область политики. После анализа транскриптов 336 эфиров политических радиопередач, выяснено, что упоминание мужчин, на 126,4% чаще происходит с упоминанием фамилии, чем этот показатель определен у женщин.Последний этап исследования задействовал 190 добровольцев, которые изучали список, составленный по именам известных людей. Задача участников состояла в высказывании о них пары слов. При этом респондентами использована фамилия для мужчин чаще на 74,2%, чем в отношении женщин.Как заявили ученые, что при использовании фамилии человека, он представляется более уважаемым, авторитетным и известным. Причина упоминания мужчин по фамилии чаще, чем женщин, связана с тем, что у мужской фамилии более постоянный показатель, а женщина может ее менять.