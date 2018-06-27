Лена Миро жестко ответила хейтерам на критику своего образа
Свой очередной пост в «живом журнале» известный блогер Лена Миро назвала «Экспертам из Зажопинска» и довольно жестко раскритиковала своих хейтеров.
Блогеру не понравились отзывы подписчиков на ее новую фотографию в Instagram. По словам Лены Миро, многие из них не видели заграницы и в лучшем случае бывали в Риме или Париже, а то и вовсе раз пять выезжали в Турцию.
Тогда как сама она не бывала в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а жила там, а ее критики «учились одеваться по Инстаграмам Бородиной и Бони», которых обозвала «закомплексованными колхозницами».
«Вы - курицы без ума и фантазии. Вы живёте не так, как вам нравится и хочется, а копируя тех, кто, как вам кажется, живёт лучше вас. Вы не в состоянии выделиться в толпе. Ни внешним видом. Ни словом. Ни делом», - жестко «разделывала под орех» хейтеров Миро.
В завершение своего поста Лена Миро назвала антифанатов быдлом, которое постоянно боится осуждения со стороны.
Блогеру не понравились отзывы подписчиков на ее новую фотографию в Instagram. По словам Лены Миро, многие из них не видели заграницы и в лучшем случае бывали в Риме или Париже, а то и вовсе раз пять выезжали в Турцию.
Тогда как сама она не бывала в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а жила там, а ее критики «учились одеваться по Инстаграмам Бородиной и Бони», которых обозвала «закомплексованными колхозницами».
«Вы - курицы без ума и фантазии. Вы живёте не так, как вам нравится и хочется, а копируя тех, кто, как вам кажется, живёт лучше вас. Вы не в состоянии выделиться в толпе. Ни внешним видом. Ни словом. Ни делом», - жестко «разделывала под орех» хейтеров Миро.
В завершение своего поста Лена Миро назвала антифанатов быдлом, которое постоянно боится осуждения со стороны.