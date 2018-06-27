Лена Миро жестко ответила хейтерам на критику своего образа

Блогеру не понравились отзывы подписчиков на ее новую фотографию в Instagram. По словам Лены Миро, многие из них не видели заграницы и в лучшем случае бывали в Риме или Париже, а то и вовсе раз пять выезжали в Турцию.Тогда как сама она не бывала в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а жила там, а ее критики «учились одеваться по Инстаграмам Бородиной и Бони», которых обозвала «закомплексованными колхозницами»., - жестко «разделывала под орех» хейтеров Миро.В завершение своего поста Лена Миро назвала антифанатов быдлом, которое постоянно боится осуждения со стороны.