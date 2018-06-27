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Большинство российских школ непригодны для обучения детей из-за ужасного состояния зданий – Эксперты

Эксперты ОНФ решили проверить 500 школ в разных уголках страны, признав половину из них непригодными для обучения детей. Ужасное состояние зданий стало причиной таких выводов, а также в 80% к ним были серьезные претензии.

Только 20% объектов соответствовали общепринятым нормам, а 51% школ находился в плохом состоянии, где детям некомфортно находиться. Вся информация будет передана сотрудникам министерства образования. Лидерами среди худших мест стали ярославская СШ № 71, аналог из саратовского села Липовка, и карельского поселка Деревянка.

Большинство российских школ непригодны для обучения детей из-за ужасного состояния зданий – Эксперты


В зданиях опасно находиться даже взрослым людям, потому что, они покрыты трещинами и сильно накренились в сторону. Ученики не имеют доступа к воде, а зимой сидят в одежде за партами из-за отсутствия отопления. Спортзал и столовая сразу напомнила специалистам сарай, так что чиновники будут работать над устранением недостатков в 85 регионах.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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