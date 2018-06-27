Ольге Жариковой обидно от того, что в ее искренние чувства к Александру Гобозову никто не верит

«И снова верят ему! А в мои искренние чувства никто и никогда не верит!..», - пишет Жарикова.

«Счастье — это когда ты всегда и при любых обстоятельствах на первом месте и уверен, что тебя не подведут!», - подытожила участница.

Оля сообщила, что когда они с Сашей были вместе, то никто не верил в ее чувства, все высказывались лишь о том, что он любит, а она - нет. А по прилету Алианы Устиненко, ребята стали говорить, что Гобозов ее любит и так было всегда.Она устала от всего этого, ведь возлюбленный не сделал ее счастливой, как обещал в начале их отношений. Девушку унизили, оскорбили, растоптали, наплевали в душу и даже били, а Саша не сделал ничего, чтобы ее защитить или поддержать в коллективе.Напомним, что Жарикова и Гобозов расстались из-за ревности девушки к бывшей супруге своего избранника Алиане. По мнению Оли, совсем скоро Саша вернется к жене, ведь их семья уже несколько раз воссоединялась ради общего сына Роберта.Последней каплей для девушки стало то, что до отлета на Остров любви возлюбленный звонил Устиненко и предлагал мириться.Стоит сказать, что сейчас экс-участница «Дома-2» снова в периметре. С маленьким сыном она находится на Острове любви, чему Саша несказанно рад. Все вместе они живут в одной комнате и даже спят в одной постели.