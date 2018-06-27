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Ольге Жариковой обидно от того, что в ее искренние чувства к Александру Гобозову никто не верит

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова очень расстроена из-за того, что коллектив и ведущие не верят в ее искренние чувства к Александру Гобозову. Этой теме она даже посвятила большой пост, который опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Оля сообщила, что когда они с Сашей были вместе, то никто не верил в ее чувства, все высказывались лишь о том, что он любит, а она - нет. А по прилету Алианы Устиненко, ребята стали говорить, что Гобозов ее любит и так было всегда.

Ольге Жариковой обидно от того, что в ее искренние чувства к Александру Гобозову никто не верит

«И снова верят ему! А в мои искренние чувства никто и никогда не верит!..», - пишет Жарикова.

Она устала от всего этого, ведь возлюбленный не сделал ее счастливой, как обещал в начале их отношений. Девушку унизили, оскорбили, растоптали, наплевали в душу и даже били, а Саша не сделал ничего, чтобы ее защитить или поддержать в коллективе.

«Счастье — это когда ты всегда и при любых обстоятельствах на первом месте и уверен, что тебя не подведут!», - подытожила участница.

Напомним, что Жарикова и Гобозов расстались из-за ревности девушки к бывшей супруге своего избранника Алиане. По мнению Оли, совсем скоро Саша вернется к жене, ведь их семья уже несколько раз воссоединялась ради общего сына Роберта.

Ольге Жариковой обидно от того, что в ее искренние чувства к Александру Гобозову никто не верит

Последней каплей для девушки стало то, что до отлета на Остров любви возлюбленный звонил Устиненко и предлагал мириться.

Стоит сказать, что сейчас экс-участница «Дома-2» снова в периметре. С маленьким сыном она находится на Острове любви, чему Саша несказанно рад. Все вместе они живут в одной комнате и даже спят в одной постели.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:08
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