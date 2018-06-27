Правильный выбор овощей и фруктов поможет людям избежать отравления нитратами – Диетологи

Несмотря на пользу, во многих плодах есть сахар, не позволяющий избавиться от лишнего веса. Если человек имеет проблемы с сердцем, ему не стоит баловать себя шиповником, а лица, страдающие от болезней вен, должны исключить из рациона смородину. Цитрусовые из-за большого количества кислоты могут стать виновниками разрушения зубной эмали и возникновения кариеса.Овощи красного цвета имеют витамины А и С, но томаты, несмотря на защиту от онкологии, противопоказаны особам, у которых есть недуги ЖКТ. Если человек ощущает тяжесть после приема сырых продуктов, их стоит запечь, варить или тушить. Кроме того, важно промывать их большим количеством воды и не покупать деликатесы вне сезона, способные причинить вред организму.