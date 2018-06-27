Альянс PSA Group представил новые грузовые Peugeot Partner и Citroen Berlingo Van
Представители альянса PSA Group представили новые грузовые Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner. Данные модели на автосалоне в Женеве в этом году были представлены в пассажирских модификациях.
И пассажирская и грузовая версии Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner и разработаны на одной платформе EMP2, созданной специалистами PSA Group. На рынке данные модели коммерческих автомобилей будут предложены в короткой модификации длинной 1 810 мм, и в удлинённой версии – 2 160 мм.
В моторную гамму Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner входят пять силовых установок – два бензиновых двигателя Pure Tech мощностью 110 и 130 лошадиных сил и три дизельных агрегата BlueHDi производительностью 75, 100 и 130 «лошадей».
Грузовые версии коммерческих автомобилей Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner появятся в продаже на европейском рынке в ноябре текущего года. О стоимости данных моделей информации пока нет.