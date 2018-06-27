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Альянс PSA Group представил новые грузовые Peugeot Partner и Citroen Berlingo Van

Представители альянса PSA Group представили новые грузовые Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner. Данные модели на автосалоне в Женеве в этом году были представлены в пассажирских модификациях.

Альянс PSA Group представил новые грузовые Peugeot Partner и Citroen Berlingo Van


И пассажирская и грузовая версии Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner и разработаны на одной платформе EMP2, созданной специалистами PSA Group. На рынке данные модели коммерческих автомобилей будут предложены в короткой модификации длинной 1 810 мм, и в удлинённой версии – 2 160 мм.

Альянс PSA Group представил новые грузовые Peugeot Partner и Citroen Berlingo Van


В моторную гамму Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner входят пять силовых установок – два бензиновых двигателя Pure Tech мощностью 110 и 130 лошадиных сил и три дизельных агрегата BlueHDi производительностью 75, 100 и 130 «лошадей».

Грузовые версии коммерческих автомобилей Citroen Berlingo Van и Peugeot Partner появятся в продаже на европейском рынке в ноябре текущего года. О стоимости данных моделей информации пока нет.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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