Призрачные светящиеся шары из крымского города Мангупа убивают любителей приключений

В третьем веке на этой земле жили люди, но потом сюда пришли турки, и уничтожили поселения. Только одному мальчику удалось избежать смерти, пройдя через скалу, а сейчас его дух не может найти себе покоя и плачет, когда ищет родителей. Однако живым людям опасно встречаться с фантомом, заманивающим свои жертвы в пропасть.Еще одной проблемой стали загадочные объекты, появляющиеся в зимнее время. Они тоже могут висеть в воздухе долгое время, а заметив любопытного гостя, уводят его за собой к смерти. Крымчане знают о таких нюансах и предпочитают обходить изюминку Бахчисарайского района стороной.