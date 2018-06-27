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Призрачные светящиеся шары из крымского города Мангупа убивают любителей приключений

Призрачные светящиеся шары из крымского города Мангупа убивают любителей приключений. Местные жители не советуют туристам ходить в развалины пещерного города, ставшего аномальной достопримечательностью региона.

В третьем веке на этой земле жили люди, но потом сюда пришли турки, и уничтожили поселения. Только одному мальчику удалось избежать смерти, пройдя через скалу, а сейчас его дух не может найти себе покоя и плачет, когда ищет родителей. Однако живым людям опасно встречаться с фантомом, заманивающим свои жертвы в пропасть.

Призрачные светящиеся шары из крымского города Мангупа убивают любителей приключений


Еще одной проблемой стали загадочные объекты, появляющиеся в зимнее время. Они тоже могут висеть в воздухе долгое время, а заметив любопытного гостя, уводят его за собой к смерти. Крымчане знают о таких нюансах и предпочитают обходить изюминку Бахчисарайского района стороной.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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