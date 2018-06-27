Промсвязьбанк запустил кредитную программу лояльности "Военная ипотека"
В Промсвязьбанке сообщили о программе «Военная ипотека», которую будут оформлять в Москве, Санкт-Петербурге, а также в офисах по Московскому и Ленинградскому регионах и Краснодарском крае. Сообщается, что кредиты будут доступны для военных.
Согласно условиям программы «Военная ипотека» клиенты из числа военнослужащих смогут оформить ипотеку на покупку жилплощади, а также рефинансировать имеющийся ипотечный долг по кредиту. Проценты по ипотечному кредиту, а также по рефинансированию составят 9 – 9,3% годовых. Проценты будут зависеть от суммы кредита.
По словам сотрудника Промсвязьбанка Сергея Малышева, одной из приоритетных направлений банка состоит поддержка военно-промышленного комплекса. Поэтому банк в приоритете стремится создать для военнослужащих страны лучшие условия по обслуживанию и кредитованию. Малышев заявил, что запуск «Военной ипотеки» является важной ступенью для создания специализированной линии клиентов сегмента военно-промышленного комплекса. В недалеком будущем в Промсвязьбанке планируют в этом сегменте занять первые позиции.
Более подробную информацию о программе «Военная ипотека» можно найти на сайте Промсвязьбанка.