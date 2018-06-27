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Новые пятна размером с нашу планету на Солнце встревожили ученых

Новые пятна размером с нашу планету на Солнце встревожили ученых. Они могут указывать на внутренние изменения и говорить о грядущих катастрофах.

Впервые AR2715 были замечены французским специалистом Филиппом Тоси в обсерватории Ними. Перед такими событиями поверхность светила была спокойной, но потом возникло несколько огромных червоточин, после чего была зафиксирована небольшая вспышка.

Новые пятна размером с нашу планету на Солнце встревожили ученых


Она стала причиной образования дуги между объектами, хотя ученые раньше говорили о незначительном росте пятен по сравнению с прошлыми годами. Они связывали такие процессы с понижением солнечной активности, но сейчас ситуация изменилась в другую сторону.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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