Новые пятна размером с нашу планету на Солнце встревожили ученых

Впервые AR2715 были замечены французским специалистом Филиппом Тоси в обсерватории Ними. Перед такими событиями поверхность светила была спокойной, но потом возникло несколько огромных червоточин, после чего была зафиксирована небольшая вспышка.Она стала причиной образования дуги между объектами, хотя ученые раньше говорили о незначительном росте пятен по сравнению с прошлыми годами. Они связывали такие процессы с понижением солнечной активности, но сейчас ситуация изменилась в другую сторону.