«АвтоВАЗ» отзывает более 7 тысяч Lada XRay из-за дефекта подвески
Представители концерна «АвтоВАЗ» сообщили об отзывной компании кросс-хэтчбеков Lada Xray. В общей сложности под отзывную компанию попадают 7,22 тысячи автомобилей по причине бракованной подвески.
Под отзывную компанию попадают кросс-хэтчбеки Lada Xray сошедшие с конвейера в период с ноября прошлого года по июнь 2018 года. На официальном сайте Росстандарта опубликовали VIN-коды автомобилей с дефектами.
Масштабный отзыв автомобилей Lada Xray проводится по причине некачественных комплектующих, которые были использованы при сборке подвески. В данном случае речь идёт о поворотном кулаке, сделанном из низкопробного чугуна.
Дилеры «АвтоВАЗа» в ближайшее время проинформируют владельцев кросс-хэтчбеков Lada Xray, попадающих под отзыв. Работы по замене некачественных деталей будут проводиться за счёт производителя.