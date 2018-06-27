«АвтоВАЗ» отзывает более 7 тысяч Lada XRay из-за дефекта подвески

Под отзывную компанию попадают кросс-хэтчбеки Lada Xray сошедшие с конвейера в период с ноября прошлого года по июнь 2018 года. На официальном сайте Росстандарта опубликовали VIN-коды автомобилей с дефектами.Масштабный отзыв автомобилей Lada Xray проводится по причине некачественных комплектующих, которые были использованы при сборке подвески. В данном случае речь идёт о поворотном кулаке, сделанном из низкопробного чугуна.Дилеры «АвтоВАЗа» в ближайшее время проинформируют владельцев кросс-хэтчбеков Lada Xray, попадающих под отзыв. Работы по замене некачественных деталей будут проводиться за счёт производителя.