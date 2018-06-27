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«АвтоВАЗ» отзывает более 7 тысяч Lada XRay из-за дефекта подвески

Представители концерна «АвтоВАЗ» сообщили об отзывной компании кросс-хэтчбеков Lada Xray. В общей сложности под отзывную компанию попадают 7,22 тысячи автомобилей по причине бракованной подвески.

«АвтоВАЗ» отзывает более 7 тысяч Lada XRay из-за дефекта подвески


Под отзывную компанию попадают кросс-хэтчбеки Lada Xray сошедшие с конвейера в период с ноября прошлого года по июнь 2018 года. На официальном сайте Росстандарта опубликовали VIN-коды автомобилей с дефектами.

Масштабный отзыв автомобилей Lada Xray проводится по причине некачественных комплектующих, которые были использованы при сборке подвески. В данном случае речь идёт о поворотном кулаке, сделанном из низкопробного чугуна.

Дилеры «АвтоВАЗа» в ближайшее время проинформируют владельцев кросс-хэтчбеков Lada Xray, попадающих под отзыв. Работы по замене некачественных деталей будут проводиться за счёт производителя.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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