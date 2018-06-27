Геолог из Нью-Мексико нашел 20 фрагментов разбившегося НЛО

Он отметил, что решил исследовать территорию этого места, где в конце 40-х годов произошли необычные события. Благодаря металлоискателю человеку удалось вытащить из земли миниатюрные осколки, сделанные из неизвестного металла. Некоторые материалы после анализов показали аномалии, имеющие внеземное происхождение.Пока частями НЛО заинтересовались сотрудники BLM. Они планируют вместе с коллегами продолжить поиски корабля гуманоидов и доказать людям, что они существуют.