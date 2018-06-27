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Участники телепроекта и зрители считают, что Алиана Устиненко беременна от Саши Гобозова

Совсем недавно на скандальном телепроекте "Дом-2" опять появилась Алиана Устиненко с сыном Робертом.

Ее тут же отправили на Сейшельскую площадку - "Остров Любви" к бывшему мужу Александру, который соскучился по сыну. Однако, несмотря на приезд родственников, папаша не очень-то старался уделять время семье, всё время проводя в разборках со своими запутанными амурными делами.

Участники телепроекта и зрители считают, что Алиана Устиненко беременна от Саши Гобозова

И вот в соцсети появились слухи, что Алиана Устиненко опять находится "в интересном положении". Ведущий "Острова" и друг Гобозова Андрей Черкасов весьма неаккуратно высказался на данную тему в шутливой форме.

Теперь все болельщики телешоу находится в шоке и хотят более детально обсудить такой очень скандальный вариант развития событий. Ведь всем известно, что Саша до сих пор очень тепло относится к Алиане.

Участники телепроекта и зрители считают, что Алиана Устиненко беременна от Саши Гобозова

Напомним, пара не живет вместе уже несколько лет. Но Саша и Алиана, между тем, находятся в официальном браке и парень считается неплохим отцом, но всё же "выходного дня".

Сама Устиненко уже не раз писала, что с Гобозовым она больше жить не будет, ведь две попытки успехом не увенчались. Вряд ли увенчается и третья.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:19
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