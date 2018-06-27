Участники телепроекта и зрители считают, что Алиана Устиненко беременна от Саши Гобозова

Ее тут же отправили на Сейшельскую площадку - "Остров Любви" к бывшему мужу Александру, который соскучился по сыну. Однако, несмотря на приезд родственников, папаша не очень-то старался уделять время семье, всё время проводя в разборках со своими запутанными амурными делами.И вот в соцсети появились слухи, что Алиана Устиненко опять находится "в интересном положении". Ведущий "Острова" и друг Гобозова Андрей Черкасов весьма неаккуратно высказался на данную тему в шутливой форме.Теперь все болельщики телешоу находится в шоке и хотят более детально обсудить такой очень скандальный вариант развития событий. Ведь всем известно, что Саша до сих пор очень тепло относится к Алиане.Напомним, пара не живет вместе уже несколько лет. Но Саша и Алиана, между тем, находятся в официальном браке и парень считается неплохим отцом, но всё же "выходного дня".Сама Устиненко уже не раз писала, что с Гобозовым она больше жить не будет, ведь две попытки успехом не увенчались. Вряд ли увенчается и третья.