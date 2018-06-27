Гибридный хэтчбек Toyota Corolla Sport получил систему полного привода
Гибридный хэтчбек Toyota Corolla Sport разработчики оснастили системой полного привода. Компания Toyota выводит новый автомобиль на домашний рынок.
Новый хэтчбек Toyota Corolla Sport будет оснащён 1,2-литровым двигателем Turbo производительностью 116 лошадиных сил, а также гибридной установкой Corolla Sport Hybrid, выдающей 122 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается вариатор CVT-i, а также автомобиль будет комплектоваться либо передним, либо полным приводом.
Хэтчбек Toyota Corolla Sport построен на новой платформе TNGA. В качестве дополнительной опции к автомобилю будет предложена адаптивная подвеска. На выбор покупателям будут предложены несколько вариантов отделки салона в однотонной и двухцветной гамме.
В базовой комплектации автомобиль получит комплекс безопасности Toyota Safety Sense II. На японском рынке гибридная версия Toyota Corolla Sport появится в продаже в начале июня текущего года.
Новый хэтчбек Toyota Corolla Sport будет оснащён 1,2-литровым двигателем Turbo производительностью 116 лошадиных сил, а также гибридной установкой Corolla Sport Hybrid, выдающей 122 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается вариатор CVT-i, а также автомобиль будет комплектоваться либо передним, либо полным приводом.
Хэтчбек Toyota Corolla Sport построен на новой платформе TNGA. В качестве дополнительной опции к автомобилю будет предложена адаптивная подвеска. На выбор покупателям будут предложены несколько вариантов отделки салона в однотонной и двухцветной гамме.
В базовой комплектации автомобиль получит комплекс безопасности Toyota Safety Sense II. На японском рынке гибридная версия Toyota Corolla Sport появится в продаже в начале июня текущего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:30