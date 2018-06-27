Гибридный хэтчбек Toyota Corolla Sport получил систему полного привода

Новый хэтчбек Toyota Corolla Sport будет оснащён 1,2-литровым двигателем Turbo производительностью 116 лошадиных сил, а также гибридной установкой Corolla Sport Hybrid, выдающей 122 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается вариатор CVT-i, а также автомобиль будет комплектоваться либо передним, либо полным приводом.Хэтчбек Toyota Corolla Sport построен на новой платформе TNGA. В качестве дополнительной опции к автомобилю будет предложена адаптивная подвеска. На выбор покупателям будут предложены несколько вариантов отделки салона в однотонной и двухцветной гамме.В базовой комплектации автомобиль получит комплекс безопасности Toyota Safety Sense II. На японском рынке гибридная версия Toyota Corolla Sport появится в продаже в начале июня текущего года.