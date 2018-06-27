Ученые: Новый гидрокостюм поможет военным пловцам дольше находиться в холодной воде
Американские ученые разработали новый гидрокостюм для военных пловцов, позволяющим им дольше находиться в холодной воде. Они применили знания, полученные после исследования обитателей глубин, живущих в такой среде.
Акулы могут генерировать внутреннее тепло, а у пингвинов теплоизоляция происходит благодаря воздушным карманам. Белые медведи и тюлени защищают организм с помощью подкожного жира и меха. Раньше такое снаряжение делали с неопреном, который мог удерживать теплый воздух на протяжении часа.
Сейчас разработчики использовали ксенон, имеющий лучшие характеристики, чем прошлый аналог. Эксперименты показали, что люди при температуре +10 градусов могут находиться под водой почти три часа.