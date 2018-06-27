АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной, убитой Битцевским маньяком

Эпатажный экс-участник «Дом-2» Гоген Солнцев стал гостем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказал о своих бывших возлюбленных, трагически погибших.

Гоген Солнцев любит шокировать публику откровениями из своей личной жизни. Стоит вспомнить его недавнюю женитьбу на 63-летней Екатерине Терешкович.

Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной, убитой Битцевским маньяком

Но в программе Андрея Малахова Гоген рассказал о любимой девушке Галине, которая трагически погибла от рук маньяка, и даже продемонстрировал кадры, сделанные во время визита на могилу возлюбленной.

Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной, убитой Битцевским маньяком

Наряду с этим Солнцев рассказал еще об одной своей девушке – Виктории, которая погибла под колесами авто во время ДТП.

Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной, убитой Битцевским маньяком

Долгое время Гоген Солнцев не мог поверить в новую любовь, и теперь его избранницей стала пожилая женщина.

Примечательно, что рассказ о бывших возлюбленных Гогена стал полной неожиданностью не только для гостей студии, но и для матери шоумена.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Звезда Дома-2 Андрей Чуев яростно накинулся на
Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной,
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами
Китайская станция Тяньгун-2 снова изменила высоту
В СМИ появились слухи о беременности Елены Лядовой
Пес спас полицейского и стал звездой интернета
В Micron Technology организовали массовое
Планшет на базе отечественной ОС Sailfish
Новый суперкар Aston Martin DBS Superleggera
NASA: Человечество может не видеть инопланетную
Новый седан Geely SL представили в Китае
Петербург может стать "Флоренцией XXI века"
В сети появились рендеры будущего флагмана LADA
В Красноярском крае зафиксирована вспышка
Исследователи опубликовали в сетях видео с НЛО
Егор Крид не позвал Дарью Клюкину на свой день
Шведы выбрали технический музей, а хорваты -
В AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных
Учёные сравнили уставших врачей с алкоголиками
В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi
В сеть выложили шпионские снимки McLaren 600LT
Откровения голой Кристины Асмус пришлись по душе
Ученые назвали способ как продлить жизнь и
Власти США впервые одобрили лекарство на основе
NASA опровергло информацию о многолетнем контакте
Архивное видео кормящей Аллы Пугачевой произвело
44-летняя Тайра Бэнкс задумалась о втором ребенке
KIA Telluride замечен на тестах почти без
Поклонники Александра Малинина были поражены его
Просмотреть все новости