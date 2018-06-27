Гоген Солнцев рассказал о своей возлюбленной, убитой Битцевским маньяком

Гоген Солнцев любит шокировать публику откровениями из своей личной жизни. Стоит вспомнить его недавнюю женитьбу на 63-летней Екатерине Терешкович.Но в программе Андрея Малахова Гоген рассказал о любимой девушке Галине, которая трагически погибла от рук маньяка, и даже продемонстрировал кадры, сделанные во время визита на могилу возлюбленной.Наряду с этим Солнцев рассказал еще об одной своей девушке – Виктории, которая погибла под колесами авто во время ДТП.Долгое время Гоген Солнцев не мог поверить в новую любовь, и теперь его избранницей стала пожилая женщина.Примечательно, что рассказ о бывших возлюбленных Гогена стал полной неожиданностью не только для гостей студии, но и для матери шоумена.