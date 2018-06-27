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Американский проповедник отрицает существование ада и говорит о загробной жизни в параллельных мирах

Впервые теорию о множестве Вселенных озвучил Платон, после чего священные тексты индуизма тоже подробно описывают параллельные миры, созданные Богом. Американский проповедник отрицает существование ада и говорит о загробной жизни в таких местах, противореча всем канонам христианства.

Он открыто говорит прихожанам, что никто еще не побывал в царстве Сатаны, которое обрекает грешников на страдания и вечные муки. Кроме того, тексты Ветхого Завета показывают, что оно находится на нашей планете. Человечество уже живет в аду и поклоняется смерти, а остальные истории созданы противником Бога, чтобы украсть их души.

Американский проповедник отрицает существование ада и говорит о загробной жизни в параллельных мирах


Затем пастор сообщил, что после кончины людей ждут иные миры, где есть рай и Эдемский сад. Вот только священники считают высказывания Тимоти Роджерса вольнодумством, основываясь на писаниях, где говориться о несовершенном человеке, не способном познать Творца. Проповеди должны быть основаны на авторитете церкви, несущей истину, а американец за такие слова должен гореть в аду.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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