Американский проповедник отрицает существование ада и говорит о загробной жизни в параллельных мирах

Он открыто говорит прихожанам, что никто еще не побывал в царстве Сатаны, которое обрекает грешников на страдания и вечные муки. Кроме того, тексты Ветхого Завета показывают, что оно находится на нашей планете. Человечество уже живет в аду и поклоняется смерти, а остальные истории созданы противником Бога, чтобы украсть их души.Затем пастор сообщил, что после кончины людей ждут иные миры, где есть рай и Эдемский сад. Вот только священники считают высказывания Тимоти Роджерса вольнодумством, основываясь на писаниях, где говориться о несовершенном человеке, не способном познать Творца. Проповеди должны быть основаны на авторитете церкви, несущей истину, а американец за такие слова должен гореть в аду.