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Компания Audi отменила презентацию электрического кроссовера e-tron

Компания Audi решила отложить презентацию серийной версии электрического автомобиля e-tron. Стоит напомнить, что изначально премьера Audi e-tron была запланирована на 30 августа текущего года.

Компания Audi отменила презентацию электрического кроссовера e-tron


Ожидалось, что электрокар Audi e-tron представят в Брюсселе на мероприятии Audi Summit. Однако немецкая компания по каким-то причинам отказалась от проведения данного мероприятия. Эксперты по этому поводу говорят, что Audi Summit состоится позднее и не в Бельгии, как планировалось, а в США.

Как сообщает издание Financial Times, немецкая компания Audi отменила, запланированную презентацию электромобиля из-за инцидента с Рупертом Штадлером – бывшего руководителя компании. Накануне сообщалось о его аресте, а затем последовало увольнение Штадлера с занимающей должности.
 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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