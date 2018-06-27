Компания Audi отменила презентацию электрического кроссовера e-tron

Ожидалось, что электрокар Audi e-tron представят в Брюсселе на мероприятии Audi Summit. Однако немецкая компания по каким-то причинам отказалась от проведения данного мероприятия. Эксперты по этому поводу говорят, что Audi Summit состоится позднее и не в Бельгии, как планировалось, а в США.Как сообщает издание Financial Times, немецкая компания Audi отменила, запланированную презентацию электромобиля из-за инцидента с Рупертом Штадлером – бывшего руководителя компании. Накануне сообщалось о его аресте, а затем последовало увольнение Штадлера с занимающей должности.