Жители Петербурга заметили над городом квадратный НЛО

Свидетели события отметили, что странный объект уже несколько дней летает в небе и осматривает территорию. Благодаря компьютерным программам кадры можно было рассмотреть лучше и оценить внушительные размеры внеземного корабля пришельцев. Исследователи заинтересовались такой информацией, но потом получили сообщение от девушки.Она часто замечала преследования со стороны НЛО и сейчас не сомневается, что гуманоиды решили ее похитить. Кроме того, предполагаемая жертва этих существ показала сюжеты, сделанные на месте инцидента. После анализа данных эксперты сделали выводы, что это идентичный аппарат космических гостей.