Эксперты Института демографии НИУ ВШЭ оценили шансы россиян дожить до "нового" пенсионного возраста

Михаил Денисенко, замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ рассказал журналистам об исследовании, которое провели ученые в связи с пенсионной реформой, оценив вероятность россиян дожить до пенсионного возраста. По словам ученого - такая вероятность не одинакова у мужчин и женщин: почти 18% мужчин не доживут и почти 7% женщин не узнают радости получения пенсии.В результате, значительно сократится нагрузка на Пенсионный фонд страны, потому что, каждый из этих потенциальных пенсионеров не получит примерно (в среднем) 3 млн рублей. Исследование проводилось лишь в первой волне пенсионеров, которые потенциально выйдут на пенсию со следующего года. Однако этот прогноз строится на базе иного прогноза - в котором заложено увеличение продолжительности жизни россиян в ближайшие годы. Геронтологи утверждают, что продолжительность жизни можно увеличить только путем улучшения социальной обстановки: развитием медицины, повышением уровня жизни, сокращением потребления алкоголя, созданием условий для занятия спортом людьми преклонного возраста.