Эксперты Института демографии НИУ ВШЭ оценили шансы россиян дожить до "нового" пенсионного возраста
Ученый Института демографии НИУ ВШЭ представил отчет по вероятности выхода на пенсию в "первой волне" пенсионеров 2019 года. Оказалось, что почти 18% мужчин не доживут и почти 7% женщин не узнают радости получения пенсии.
Михаил Денисенко, замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ рассказал журналистам об исследовании, которое провели ученые в связи с пенсионной реформой, оценив вероятность россиян дожить до пенсионного возраста. По словам ученого - такая вероятность не одинакова у мужчин и женщин: почти 18% мужчин не доживут и почти 7% женщин не узнают радости получения пенсии.
В результате, значительно сократится нагрузка на Пенсионный фонд страны, потому что, каждый из этих потенциальных пенсионеров не получит примерно (в среднем) 3 млн рублей. Исследование проводилось лишь в первой волне пенсионеров, которые потенциально выйдут на пенсию со следующего года. Однако этот прогноз строится на базе иного прогноза - в котором заложено увеличение продолжительности жизни россиян в ближайшие годы. Геронтологи утверждают, что продолжительность жизни можно увеличить только путем улучшения социальной обстановки: развитием медицины, повышением уровня жизни, сокращением потребления алкоголя, созданием условий для занятия спортом людьми преклонного возраста.
источник
Михаил Денисенко, замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ рассказал журналистам об исследовании, которое провели ученые в связи с пенсионной реформой, оценив вероятность россиян дожить до пенсионного возраста. По словам ученого - такая вероятность не одинакова у мужчин и женщин: почти 18% мужчин не доживут и почти 7% женщин не узнают радости получения пенсии.
В результате, значительно сократится нагрузка на Пенсионный фонд страны, потому что, каждый из этих потенциальных пенсионеров не получит примерно (в среднем) 3 млн рублей. Исследование проводилось лишь в первой волне пенсионеров, которые потенциально выйдут на пенсию со следующего года. Однако этот прогноз строится на базе иного прогноза - в котором заложено увеличение продолжительности жизни россиян в ближайшие годы. Геронтологи утверждают, что продолжительность жизни можно увеличить только путем улучшения социальной обстановки: развитием медицины, повышением уровня жизни, сокращением потребления алкоголя, созданием условий для занятия спортом людьми преклонного возраста.
источник
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:40