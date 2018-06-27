Пузырь надувается: Объем кредитов населения России достиг рекордных 12,8 трлн рублей
Российский финансовый рынок находится под постоянным санкционным давлением. Кроме этого растут риски невыплат кредитов населением - общая их сумма достигла рекордных 12,81 трлн рублей.
По подсчетам специалистов РЭУ им. Г.В. Плеханова - на одного жителя России в среднем выдан кредит в 87 тыс. рублей. И эта цифра продолжает расти в геометрической прогрессии. Из аналитического обзора Центробанка стало известно, что сумма долговых обязательств россиян приближается к 13 трлн рублей. Растет и средняя сумма - на 12 тыс за последний год, опережая рост инфляции и повышение зарплат и пенсий в несколько раз.
Ранее стали известны результаты опроса граждан? активно получающих кредиты; оказалось, что половина из них могут столкнуться с трудностями по выплате не только самого тела кредита, но и процентов. Эта тенденция может привести к валу невыплат, что вызовет кризис финсистемы страны уже в конце текущего года - считают экономисты.
По подсчетам специалистов РЭУ им. Г.В. Плеханова - на одного жителя России в среднем выдан кредит в 87 тыс. рублей. И эта цифра продолжает расти в геометрической прогрессии. Из аналитического обзора Центробанка стало известно, что сумма долговых обязательств россиян приближается к 13 трлн рублей. Растет и средняя сумма - на 12 тыс за последний год, опережая рост инфляции и повышение зарплат и пенсий в несколько раз.
Ранее стали известны результаты опроса граждан? активно получающих кредиты; оказалось, что половина из них могут столкнуться с трудностями по выплате не только самого тела кредита, но и процентов. Эта тенденция может привести к валу невыплат, что вызовет кризис финсистемы страны уже в конце текущего года - считают экономисты.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30