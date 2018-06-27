Уфологи: Луна служит пришельцам заправочной станцией

Виртуальные исследователи неоднократно сталкивались со странным феноменом, который происходит около спутника Земли или же на его поверхности. Специалисты полагают, что Луна служит настоящей базой для инопланетян, которые наблюдают за нашей планетой оттуда. Очень часто они наблюдают в свои мощные телескопы полеты неопознанных объектов над поверхностью земного спутника.По словам уфологов, НЛО целыми группами или по отдельности пролетают над Луной, опускаясь на ее поверхность или исчезая в кратерах, что и является свидетельством того, что там расположены базы пришельцев.