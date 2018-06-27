Уфологи: Луна служит пришельцам заправочной станцией
На основании постоянных наблюдений за земным спутником уфологи пришли к выводу, что Луна служит пришельцам заправочной станцией. Кроме того, она является их базой для наблюдения за нашей планетой.
Виртуальные исследователи неоднократно сталкивались со странным феноменом, который происходит около спутника Земли или же на его поверхности. Специалисты полагают, что Луна служит настоящей базой для инопланетян, которые наблюдают за нашей планетой оттуда. Очень часто они наблюдают в свои мощные телескопы полеты неопознанных объектов над поверхностью земного спутника.
По словам уфологов, НЛО целыми группами или по отдельности пролетают над Луной, опускаясь на ее поверхность или исчезая в кратерах, что и является свидетельством того, что там расположены базы пришельцев.
Виртуальные исследователи неоднократно сталкивались со странным феноменом, который происходит около спутника Земли или же на его поверхности. Специалисты полагают, что Луна служит настоящей базой для инопланетян, которые наблюдают за нашей планетой оттуда. Очень часто они наблюдают в свои мощные телескопы полеты неопознанных объектов над поверхностью земного спутника.
По словам уфологов, НЛО целыми группами или по отдельности пролетают над Луной, опускаясь на ее поверхность или исчезая в кратерах, что и является свидетельством того, что там расположены базы пришельцев.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:20