Годовалый сын Марата Башарова заразился странным вирусом в Турции

Молодая супруга артиста Елизавета пожаловалась на здоровье сына в социальной сети. Она написала, что уже третью ночь они с Маратом проводят без сна и уже вторую ночь вызывают скорую. Медики поставили странный диагноз «ложный круп», о котором женщина и не слышала ранее. Ребенок сильно кашляет, преимущественно ночью, гортань сильно отекает и появляется аллергия. Елизавета призналась, что им как-то резко захотелось домой, но дома нет ни солнца, ни моря. Кроме того, в Турцию им теперь тоже не хочется, поскольку они семьей отдыхают там второй раз и сильно болеют. Супруга Марата Башарова сделал вывод, что для семьи с маленьким ребенком нужен отдых поспокойней, а не там, где много детей и, соответственно, инфекций. Она также пожелала всем здоровья и дора.Елизавета разместила фото с отдыха, на котором грустный малыш уткнулся лицом в плечо мамы. По словам женщины, все остальное время ребенок в прекрасном расположении духа, он легко обзаводится друзьями по играм.