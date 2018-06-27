Подобно Бузовой, Волочкова хочет стать певицей

Прима-балерина Анастасия Волочкова хочет стать певицей, подобно Ольге Бузовой. Звезда балета анонсировала выход своей новой песни. Подписчики балерины весьма заинтригованы подобным объявлением, они считают, что Анастасия может без труда повторить карьерный взлет экс-участницы «Дом-2».
Известная российская балерина Анастасия Волочкова известна публике своими эпатажными выходками и лишней откровенностью при демонстрации своего тела, однако многие даже не подозревают, что она еще и поет. В интернет-просторах можно найти несколько поп-композиций, которые исполняет певица голосом таким же, как у Анастасии Волочковой. Если же песни спела сама балерина, то в скором времени выйдет новая композиция: звезда анонсировала выход своей новой песни.
Возможность комментировать свои посты Волочкова закрыла, отняв у поклонников возможность оставить свои комментарии относительно такой «громкой» новости. Как оказалось, это не явилось препятствием для очень многих: подписчики выразили свое мнение на страницах социальных сетей. Большинство из них считает, что специализация Волочковой – бальные танцы и только. Некоторые считают, что появится «еще одна Бузова» - исполнительница, которая сначала была занята совсем другим делом, однако популярность получила благодаря скандальной славе, а не красивому и сильному голосу.