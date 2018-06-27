Подобно Бузовой, Волочкова хочет стать певицей

Известная российская балерина Анастасия Волочкова известна публике своими эпатажными выходками и лишней откровенностью при демонстрации своего тела, однако многие даже не подозревают, что она еще и поет. В интернет-просторах можно найти несколько поп-композиций, которые исполняет певица голосом таким же, как у Анастасии Волочковой. Если же песни спела сама балерина, то в скором времени выйдет новая композиция: звезда анонсировала выход своей новой песни.Возможность комментировать свои посты Волочкова закрыла, отняв у поклонников возможность оставить свои комментарии относительно такой «громкой» новости. Как оказалось, это не явилось препятствием для очень многих: подписчики выразили свое мнение на страницах социальных сетей. Большинство из них считает, что специализация Волочковой – бальные танцы и только. Некоторые считают, что появится «еще одна Бузова» - исполнительница, которая сначала была занята совсем другим делом, однако популярность получила благодаря скандальной славе, а не красивому и сильному голосу.