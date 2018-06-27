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Японская принцесса ради простолюдина отреклась от титула

Ради замужества с простолюдином принцесса Японии Аяко Такамадо принесла в жертву свой королевский титул.

Японская принцесса ради простолюдина отреклась от титула


Императорский двор Страны восходящего солнца сделал официальное заявление о том, что самая младшая дочь принца собирается выйти замуж за 32-летнего обычного мужчину «из народа», сотрудника судоходной компании. Уже расписаны даты предстоящих событий: 12 августа будет помолвка, а 29 октября – их свадьба.

Отношениям будущих супругов нет еще и года. Жених и невеста рассказали, что сошлись на фоне обоюдного желания сделать собственный посильный вклад в глобальное благосостояние. Также у них есть и другие общие интересы: лыжи, путешествия и книги.

Как это принято в Японии, как только девушка станет женой простолюдина, ее королевское звание потеряется. Зато в «приданое» ей достанется примерно миллион долларов.

Не так давно другая японская принцесса также собралась замуж за обычного человека и даже состоялась помолвка. Но спустя несколько месяцев молодые объявили, что не готовы в супружеству.
 
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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