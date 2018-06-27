Анастасии Волочковой подарили лошадь

Анастасия Волочкова показала фанатам новую фотографию, на которой она изображена вместе с лошадью. Также знаменитость призналась, что без ума от этих животных. К тому же, известная балерина считает их более добрыми созданиями, особенно по сравнению с некоторыми людьми.Видимо, Волочкову вдохновили гуигнгнмы из произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Также Анастасия рассказала своим подписчикам о появлении у нее еще одной дорогостоящей лошади - чемпионе Фризе.Волочкова, пошла наперекор себе и не закрыла комментарии под фото. Похоже, знаменитость, скорее всего ожидала увидеть лестные комментарии. Однако все произошло иначе, многие пользователи Сети просто начали оскорблять балерину и обвинять Анастасию в том, что она просто хвастается.Некоторые, все же стали на защиту балерины написав, что Волочкова очень любит лошадей и ей просто приятно, что ей подарили еще одно очень дорогое животное и нет ничего плохого, что она показала фото преданным поклонникам.