АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Анастасии Волочковой подарили лошадь

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала у себя на страннице в Instagram новое фото, под котором признается, что просто сходит с ума от лошадей.

Анастасия Волочкова показала фанатам новую фотографию, на которой она изображена вместе с лошадью. Также знаменитость призналась, что без ума от этих животных. К тому же, известная балерина считает их более добрыми созданиями, особенно по сравнению с некоторыми людьми.

Анастасии Волочковой подарили лошадь

Видимо, Волочкову вдохновили гуигнгнмы из произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Также Анастасия рассказала своим подписчикам о появлении у нее еще одной дорогостоящей лошади - чемпионе Фризе.

Волочкова, пошла наперекор себе и не закрыла комментарии под фото. Похоже, знаменитость, скорее всего ожидала увидеть лестные комментарии. Однако все произошло иначе, многие пользователи Сети просто начали оскорблять балерину и обвинять Анастасию в том, что она просто хвастается.

Анастасии Волочковой подарили лошадь

Некоторые, все же стали на защиту балерины написав, что Волочкова очень любит лошадей и ей просто приятно, что ей подарили еще одно очень дорогое животное и нет ничего плохого, что она показала фото преданным поклонникам.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активисты Тамбова добиваются отмены закупки
Александра Черно решила стать блондинкой
Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый”
Жители Воронежа были напуганы свечением в небе и
В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой
Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов
В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»
Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника
Vulture составило список самых гейских фильмов
Сергей Шнуров после развода почувствовал себя
Компании Uber вернули лицензию для работы в
Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для
Завершена работа над сценарием третьей части
Жители Псковской области сделали фото призрачных
ОАК стала крупнейшим поставщиком самолетов
Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим
Поклонники раскритиковали наряды Яны Рудковской и
Британская пенсионерка пришла на свадьбу с
Виктория Романец активно избавляется от ошибки
Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем
Доярка и ее подруга из Краснодарского края
Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за
Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное
Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе
Ученые определили причины обращения по фамилии к
Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее
Большинство российских школ непригодны для
Правильный выбор овощей и фруктов поможет людям
Альянс PSA Group представил новые грузовые
Вместо Ольги Васильевны и Татьяны Владимировны на
Просмотреть все новости