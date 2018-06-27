Волочкова сообщала, что рассталась с программистом из-за его пьянства

Еще несколько месяцев назад Instagram Анастасии Волочковой был полон самыми трогательными и романтичными фотографиями в обнимку с программистом Михаилом. Примерно месяц назад пара рассталась. На данный момент балерина пишет у себя на стороннице, что у нее новая любовь и она очень счастлива. При этом демонстрирует цветы, подаренные новым возлюбленным.Как выяснилось, расставание Анастасии с Михаилом не было гладким. Сестра оставшегося в одиночестве программиста опубликовала его далеко не жизнерадостный снимок, подписав фото: «Братик заскучал! Держись, скоро приедем!» Волочкова практически мгновенно отреагировала на пост. Балерина посоветовала женщине настроить своего брата на то, чтоб перестать пить и нормально относиться к женщинам, которая была к нему добра.В комментариях многие раскритиковали Волочкову, напомнив ей, что в период недолгого, но бурного романа балерины и программиста, она каждый пост помечала тегом «люби меня долго».