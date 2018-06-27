Ученые отметили температурный минимум в -98 градусов на Антарктическом плато

Получили информацию о состоянии температуры воздуха благодаря данным, которые исследователи фиксировали по нескольким климатическим спутникам, учитывая периоды с 2004 по 2016 годы. В период полярных ночей, охватывающий июль и август, уровень температуры опустился почти до состояния в -100 градусов Цельсия.По имеющейся информации, официально зарегистрированным на Земле минимумом отмечен температурный показатель, равный -89,2 градуса Цельсия, его зафиксировала метеорологическая станция Антарктиды 23 июля 1983 года. Только за наблюдаемые последние 15 лет, на поверхности снега Антарктиды некоторые точки отметились опусканием температуры до -98,6 градуса. Подобные показатели так же зафиксированы в период очень сухой и безоблачной погоды, на территории, занимаемой восточной частью Полярного плато.Как предположили ученые, показатель ниже -98 градусов температуры, в естественных условиях Земли, опускаться не может.