Норвегия планирует полный переход к 2040 году на электрические самолеты

Компанией проведены успешные испытания, которые провели на двухместном электрическом самолете - Alpha Electro, в условиях аэропорта Осло. Оснащен электросамолет двигателем с мощностью 50 киловатт, работоспособность поддерживает батарея, мощностью 21 киловатт-час, если не учитывать аварийный резерв. Данного запаса хватает на час полета.Планы Avinor охватывают возможность полного перевода к 2040 году всей норвежской гражданской авиации на использование самолетов с нулевым уровнем выбросов в окружающую атмосферу. Как отметил министр Солвик-Олсен, сейчас идет рост цен на горючее топливо, и в то же время, на батареи отмечается снижение. Норвегией, крупнейшим нефтяным и газовым экспортером Западной Европы, принято решение по снижению выбросов углекислого газа до показателя 40%, уже к 2030 году.В условия давно запущенной программы входит перевод всех самолетов на использование электроэнергии. Сама программа охватывает многие направления, связанные с внедрением технологий, снижающих выбросы в атмосферу. В настоящее время, примерно половина автомобилей страны - электромобили. Данный факт может объяснять повышающийся спрос на автомобили от компании Tesla.