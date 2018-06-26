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Егор Крид не позвал Дарью Клюкину на свой день рождения

Накануне, популярный исполнитель Егор Крид весело отметил свой 24-й день рождения. Торжественное мероприятие по случаю празднования посетили друзья и близкие знаменитости. Но многие заметили, что на нем отсутствовали финалистки телепроекта «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова.

Егора Крида, вчера отметил свой 24-й день рождения. Поздравить популярного российского исполнителя пришли его друзья и коллеги по сцене в числе, которых были Тимати, Юлия Барановская, Ханна, Михаил Галустян и Наталья Рудова. Этот знаменательный вечер не могли пропустить и родители артиста. Они специально прилетели в столицу из Пензы, чтобы поздравить своего знаменитого сына.

Егор Крид не позвал Дарью Клюкину на свой день рождения

Многие присутствующие ждали, когда на празднование появятся финалистки ток-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Но девушек так и не было на дне рождения Крида. К слову, победительница романтического реалити-шоу трогательно поздравила Егора на страннице в социальной сети. Девушка пожелала певцу любви, спокойствия и искренних людей рядом с ним.

Егор Крид не позвал Дарью Клюкину на свой день рождения

Свой пост Клюкина подписала: «Твоя Клю», чем дала понять своим подписчикам, что отношения между ней и исполнителем не окончены. Поклонники Дарьи обрадовались такой новости и ждут совместных фото с Егором.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 23:48
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