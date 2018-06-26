Егор Крид не позвал Дарью Клюкину на свой день рождения

Егора Крида, вчера отметил свой 24-й день рождения. Поздравить популярного российского исполнителя пришли его друзья и коллеги по сцене в числе, которых были Тимати, Юлия Барановская, Ханна, Михаил Галустян и Наталья Рудова. Этот знаменательный вечер не могли пропустить и родители артиста. Они специально прилетели в столицу из Пензы, чтобы поздравить своего знаменитого сына.Многие присутствующие ждали, когда на празднование появятся финалистки ток-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Но девушек так и не было на дне рождения Крида. К слову, победительница романтического реалити-шоу трогательно поздравила Егора на страннице в социальной сети. Девушка пожелала певцу любви, спокойствия и искренних людей рядом с ним.Свой пост Клюкина подписала: «Твоя Клю», чем дала понять своим подписчикам, что отношения между ней и исполнителем не окончены. Поклонники Дарьи обрадовались такой новости и ждут совместных фото с Егором.