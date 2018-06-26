Архивное видео кормящей Аллы Пугачевой произвело фурор в Сети
Архивное видео Аллы Борисовны Пугачевой и ее супруга комика Максима Галкина, кормящих новорожденных детей Гарри и Елизавету, умилило пользователей Сети. Соответствующий пост появился в социальной сети Instagram.
На представленных кадрах Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева держит одного из младенцев на руках и дает ему из бутылочки смесь. Супруг исполнительницы Максим Галкин тоже пытается участвовать в процессе кормления малышей и неловко повторяет незамысловатые манипуляции Аллы Борисовны.
Также на видеоролике хорошо слышно, что Пугачева говорит: «У нас появились два птенчика, сделавших меня счастливой». Всего за несколько минут данный ролик успели просмотреть многие пользователи Сети. Преданные поклонники назвали показанные моменты очень трогательными и заметили, как звёздные родители нежно относятся как друг к другу, так и к новорожденным блезницам Гарри и Елизаветы.
Стоит отметить, что с того момента дети заметно подросли. В сентябре Гарри и Елизавете исполнится пять лет. Максим и Алла Борисовна все время проводят с малышами и дарят им свою любовь и заботу.
На представленных кадрах Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева держит одного из младенцев на руках и дает ему из бутылочки смесь. Супруг исполнительницы Максим Галкин тоже пытается участвовать в процессе кормления малышей и неловко повторяет незамысловатые манипуляции Аллы Борисовны.
Также на видеоролике хорошо слышно, что Пугачева говорит: «У нас появились два птенчика, сделавших меня счастливой». Всего за несколько минут данный ролик успели просмотреть многие пользователи Сети. Преданные поклонники назвали показанные моменты очень трогательными и заметили, как звёздные родители нежно относятся как друг к другу, так и к новорожденным блезницам Гарри и Елизаветы.
Стоит отметить, что с того момента дети заметно подросли. В сентябре Гарри и Елизавете исполнится пять лет. Максим и Алла Борисовна все время проводят с малышами и дарят им свою любовь и заботу.