Архивное видео кормящей Аллы Пугачевой произвело фурор в Сети

Публикация от 🔹MAXIM & ALLA🔹 (@maximallafamily) 25 Июн 2018 в 9:25 PDT

На представленных кадрах Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева держит одного из младенцев на руках и дает ему из бутылочки смесь. Супруг исполнительницы Максим Галкин тоже пытается участвовать в процессе кормления малышей и неловко повторяет незамысловатые манипуляции Аллы Борисовны.Также на видеоролике хорошо слышно, что Пугачева говорит: «У нас появились два птенчика, сделавших меня счастливой». Всего за несколько минут данный ролик успели просмотреть многие пользователи Сети. Преданные поклонники назвали показанные моменты очень трогательными и заметили, как звёздные родители нежно относятся как друг к другу, так и к новорожденным блезницам Гарри и Елизаветы.Стоит отметить, что с того момента дети заметно подросли. В сентябре Гарри и Елизавете исполнится пять лет. Максим и Алла Борисовна все время проводят с малышами и дарят им свою любовь и заботу.