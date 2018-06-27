Генная терапия может помочь при лечении аутизма

Ученые утверждают, что редактирование ДНК в мозге, может понизить активность проявления импульсивных, вызванных симптомом действий, включающих хлопанье руками, качание вперед-назад. Эксперты протестировали метод на мышах, методом нацеливания измененных генов на снижение привычек животных, которые проявляются копанием и прыжками. Исследователи внедрили в мозг мышей вид особого фермента, который изменил ДНК мыши редакцией гена CRISPR. Как утверждают эксперты, новым способом можно избежать проявления фактов поведенческого симптома аутизма в среднем на 70%.Ученые уверены, что использовать CRISPR можно при решении других известных проблем мозга, это могут быть эпилепсия, шизофрения или наркомания. Так же можно лечить мышечную дистрофию, путем нацеливания на области мышечных клеток. Подробные результаты работы представлены специалистами в публикациях издания Nature Biomedical Engineering.