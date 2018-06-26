Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с медузой

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 25 Июн 2018 в 5:00 PDT

Любовь Толкалина опубликовала ролик, на котором она запечатлена в воде. Но некоторых пользователей Сети смутили непонятные движения знаменитости. В описании к своей публикации российская актриса поведала, что продолжила игры на свежем воздухе. По словам знаменитости, дочка должна была сделать хорошую фотографию, однако получилось так, что она записала видео.Наследница Толкалиной стояла и смеялась, пока ее звездная мама плавала недалеко от пирса. Любовь сравнила себя с «болтающимся в проруби цветком». Артистка решила добавить «немного витаминов в ленту».За короткий период времени пост Толкалиной просмотрели более 91 тысячи пользователей Сети. В комментариях преданные поклонники сравнили знаменитость с медузой из-за ее странных движений на видеоролике. Лицо актрисы на опубликованных кадрах выражало полное блаженство. Поклонники под роликом оставили большое количество комментариев.