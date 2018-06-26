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Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с медузой

40-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала на странице своего в Instagram новое видео, которое сделала ее дочь во время отдыха. Из-за странных движений в воде пользователи Сети сравнили знаменитость с медузой.

Любовь Толкалина опубликовала ролик, на котором она запечатлена в воде. Но некоторых пользователей Сети смутили непонятные движения знаменитости. В описании к своей публикации российская актриса поведала, что продолжила игры на свежем воздухе. По словам знаменитости, дочка должна была сделать хорошую фотографию, однако получилось так, что она записала видео.

Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с медузой


Наследница Толкалиной стояла и смеялась, пока ее звездная мама плавала недалеко от пирса. Любовь сравнила себя с «болтающимся в проруби цветком». Артистка решила добавить «немного витаминов в ленту».

Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с медузой


За короткий период времени пост Толкалиной просмотрели более 91 тысячи пользователей Сети. В комментариях преданные поклонники сравнили знаменитость с медузой из-за ее странных движений на видеоролике. Лицо актрисы на опубликованных кадрах выражало полное блаженство. Поклонники под роликом оставили большое количество комментариев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 21:40
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