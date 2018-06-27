Уникальный 3D-биопринтер создан учеными России в результате опытов на МКС

Опыты проводили физики из России на МКС, где был и использован электромагнит «Кулоновского кристалла», создающий форму неоднородного магнитного поля. Следующим экспериментом ученые определили возможность формирования намагничивающихся против направления поля структур. В итоге, астронавтам удалось создать 3D-биопринтер, причем все произошло неожиданно, даже для участников эксперимента. Причем возможности устройства позволяют «печатать» человеческую кожу и многослойные ткани.Неподчиняющиеся законам технологического прогресса, 3D-биопринтеры сохраняют массу недостатков при своей работе. Отмечается, что для эффективности функционирования, необходима форма специального каркаса, для чего используется матрица, состоящая из полимеров. Здесь и понадобятся преимущества, которыми обладает отечественный 3D-биопринтер, он может обходится без наличия каркаса, к тому же свою работу делает на порядок быстрее подобных действующих установок.Рабочий процесс продолжается на российским сегменте МКС. Не исключено, что уже скоро, с помощью биопринтеров человек будет оперировать биологическими конструкциями, назначение которых – оценка воздействия на космонавтов радиации в ходе длительных космических миссий.