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Уникальный 3D-биопринтер создан учеными России в результате опытов на МКС

В период 2010 по 2017 годов отечественными учеными использована в действии установка «Кулоновский кристалл», умеющий создавать наружный покров тела, содержащий сложные многослойные системы клеток, без необходимости иметь заготовленные шаблоны и каркасы.

Опыты проводили физики из России на МКС, где был и использован электромагнит «Кулоновского кристалла», создающий форму неоднородного магнитного поля. Следующим экспериментом ученые определили возможность формирования намагничивающихся против направления поля структур. В итоге, астронавтам удалось создать 3D-биопринтер, причем все произошло неожиданно, даже для участников эксперимента. Причем возможности устройства позволяют «печатать» человеческую кожу и многослойные ткани.

Уникальный 3D-биопринтер создан учеными России в результате опытов на МКС


Неподчиняющиеся законам технологического прогресса, 3D-биопринтеры сохраняют массу недостатков при своей работе. Отмечается, что для эффективности функционирования, необходима форма специального каркаса, для чего используется матрица, состоящая из полимеров. Здесь и понадобятся преимущества, которыми обладает отечественный 3D-биопринтер, он может обходится без наличия каркаса, к тому же свою работу делает на порядок быстрее подобных действующих установок.

Рабочий процесс продолжается на российским сегменте МКС. Не исключено, что уже скоро, с помощью биопринтеров человек будет оперировать биологическими конструкциями, назначение которых – оценка воздействия на космонавтов радиации в ходе длительных космических миссий.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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