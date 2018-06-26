Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 24 Июн 2018 в 9:12 PDT

В воскресенье Дима Билан опубликовал в Intagram ряд фотографий, на которых заметно, что его состояние улучшилось. Знаменитость отдыхал на природе и даже прыгал, поэтому многочисленные подписчики успокоились. Тем не менее, после исполнитель уже перестал выходить на связь с фанатами.Среди последних публикаций Билана было видео, на котором его юная фанатка по имени Полина танцует под новый трек певца. Сам исполнитель остался от ролика с девочкой в восторге, как и его подписчики в Instagram. За короткое время данная публикация собрала множество восторженных комментариев и лайков.Отсутствие особой активности в социальных сетях настораживает преданных поклонников Билана. Многие стараются расспросить исполнителя об его состоянии здоровья в комментариях. Но знаменитость не спешит отвечать фанатам. Скорее всего, Дима решил отдохнуть от социальной активности, чтобы быстрее одолеть болезнь.