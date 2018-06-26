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Ученые разработали состав инсулиновых таблеток для диабетиков

Учеными Калифорнии создана уникальная форма инсулиновых таблеток, способных доставить через желудок необходимый препарат в организм человека. Специалисты рассказали, что благодаря применению такого медикамента, появится возможность для проведения регуляции сахара в крови более простым способом.

Из сообщений специалистов известно, что простой прием инсулина, вынуждает его молекулы долгое время совершать путь через организм, поэтому до кровотока попадает незначительное его количество. Разработка нового препарата содержит специальные встроенные инструменты, защищающие состав вещества от попутных соединений, при попадании в пищевод, что оставляет на прежнем уровне и сохраняет всю структуру с необходимым функционалом.
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток для диабетиков


На сегодня, в мире примерно 340 миллионов человек, страдающих диабетом разных стадий. Большая часть из них вынуждена делать инъекции инсулина, для регулирования необходимого уровня сахара в крови. Свойства вещество достаточно вредны для человека из-за его твердости, поэтому необходим строгий его контроль и дозировка.

Как отметили специалисты, от переизбытка препарата может быть спровоцирована гиполикемия. В новый препарат включены регуляторы, осуществляющие контроль уровня в крови сахара, даже в случае его понижения. Сейчас проходят лабораторные исследования, они завершаться работой с реальными пациентами.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:41
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