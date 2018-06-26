Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея Дементьева величайшей потерей

Лауреата Государственной премии СССР, а также известного поэта Андрея Дмитриевича Дементьева не стало 26 июня 2018 года, главный редактор журнала «Юность» скончался в Москве.Напомним, что в июле текущего года Дементьев должен был отпраздновать свой юбилей, ему должно было исполниться 90 лет.Известная исполнительница Диана Гурцкая высказалась по поводу кончины Андрея Дмитриевича. Знаменитость заявила, что Дементьев являлся самым настоящим интеллигентом, а в личном общении этот поэт был ярким, живым, светлым, теплым и чувственным человеком. Также Гурцкая полностью уверена, что стихи Андрея Дмитриевича Дементьева продолжат жить после его кончины.К слову, в репертуаре самой исполнительницы есть одна композиция на стихи известного российского поэта, а именно песня под названием «Спасибо за то, что ты есть». Именно эти слова Диана готова сказать Андрею Дмитриевичу Дементьеву. Гурцкая считает смерть поэта величайшей потерей.