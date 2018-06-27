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Блогер Lets Cook Show сделал обзор на ресторан Ольги Бузовой BUZfood

Один из популярных российских видеоблогеров, известный общественности под ником Lets Cook Show, посетил ресторан Ольги Бузовой и сделал первый объективный обзор, не ссылаясь на все достижения телеведущей «Дома-2». По итогам BUZfood порадовал обзорщика даже несмотря на то, что он по-большей части негативно относится к творчеству владелицы ресторана.

Блогер Lets Cook Show сделал обзор на ресторан Ольги Бузовой BUZfood

Ведущий заказал три салата, напиток и десерт, а общий чек затянул на сумму в 1700 рублей. Для дегустации он выбрал салат «Бузцезарь» по цене в 299 рублей, салат с лососем и артишоком, стоимость которого составила 399 рублей, и «Буратта» – 439 рублей. Все три салата удовлетворили ресторатора, хотя он сделал замечание, что мужчине в этом заведении одной порцией наестся будет очень тяжело, так как она не столь большая и в основном каждый салат состоит из овощей и зелени.

На десерт был выбран смузи из огурца, базилика и личи, а также фисташковый торт, которые тоже оказались крайне вкусными.

По итогу Lets Cook Show заявил, что заведение Ольги Бузовой – это хорошее место для ее фанатов, а именно девушек и женщин – здесь всегда можно выбрать вкусный салат и заесть его куском торта. Но для мужчин здесь намного меньший выбор и BUZfood не станет их местом для постоянного посещения.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:19
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