Блогер Lets Cook Show сделал обзор на ресторан Ольги Бузовой BUZfood
Один из популярных российских видеоблогеров, известный общественности под ником Lets Cook Show, посетил ресторан Ольги Бузовой и сделал первый объективный обзор, не ссылаясь на все достижения телеведущей «Дома-2». По итогам BUZfood порадовал обзорщика даже несмотря на то, что он по-большей части негативно относится к творчеству владелицы ресторана.
Ведущий заказал три салата, напиток и десерт, а общий чек затянул на сумму в 1700 рублей. Для дегустации он выбрал салат «Бузцезарь» по цене в 299 рублей, салат с лососем и артишоком, стоимость которого составила 399 рублей, и «Буратта» – 439 рублей. Все три салата удовлетворили ресторатора, хотя он сделал замечание, что мужчине в этом заведении одной порцией наестся будет очень тяжело, так как она не столь большая и в основном каждый салат состоит из овощей и зелени.
На десерт был выбран смузи из огурца, базилика и личи, а также фисташковый торт, которые тоже оказались крайне вкусными.
По итогу Lets Cook Show заявил, что заведение Ольги Бузовой – это хорошее место для ее фанатов, а именно девушек и женщин – здесь всегда можно выбрать вкусный салат и заесть его куском торта. Но для мужчин здесь намного меньший выбор и BUZfood не станет их местом для постоянного посещения.