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Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая недавно стала молодой мамой, показала своим поклонникам новую обновку в гардеробе, а именно тренд обуви – тапочки с мехом. Однако девушка получила неоднозначный фидбек от своих подписчиков: в основном все критиковали ее внешний вид, а ее обувь назвали «цыганской».

Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель

В последнее время у звезд и простых девушек новый летний тренд, а именно тапочки с мехом – их часто можно встретить не только на телевидении, но и на обычных прохожих. Ольга Рапунцель решила не отставать от современных веяний моды, поэтому на последний публикации, которая появилась на ее странице в соцсети Instagram девушка предстала именно в них. Однако далеко не всем фолловерам понравилась ее новая обувь, а большинство даже раскритиковала и серьезно посмеялась с этих «домашних тапочек».

Многие комментирующие сравнивали тапки Рапунцель с домашними и высказывались, что Оля выложила фотографию на смех, чтобы смешить народ. Другие же пошли дальше и предположили, что молодая мама копирует квочку, а ее тапки очень смахивают на «куриный» наряд. Конечно, были и позитивные комментарии, но эта публикация собрала по-большей части высмеивания и различные упреки со стороны общественности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:07
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Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
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