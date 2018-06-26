Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель

В последнее время у звезд и простых девушек новый летний тренд, а именно тапочки с мехом – их часто можно встретить не только на телевидении, но и на обычных прохожих. Ольга Рапунцель решила не отставать от современных веяний моды, поэтому на последний публикации, которая появилась на ее странице в соцсети Instagram девушка предстала именно в них. Однако далеко не всем фолловерам понравилась ее новая обувь, а большинство даже раскритиковала и серьезно посмеялась с этих «домашних тапочек».Многие комментирующие сравнивали тапки Рапунцель с домашними и высказывались, что Оля выложила фотографию на смех, чтобы смешить народ. Другие же пошли дальше и предположили, что молодая мама копирует квочку, а ее тапки очень смахивают на «куриный» наряд. Конечно, были и позитивные комментарии, но эта публикация собрала по-большей части высмеивания и различные упреки со стороны общественности.