Алене Савкиной понравилось работать в паре со своей сестрой Ольгой Рапунцель

«Все нас похвалили. Мы давали друг другу высказаться, давали друг другу поддержку. Замечательно провели это шоу, и у меня остались только положительные эмоции», - призналась Савкина.

И в это воскресенье ведущими стали две сестры – Алена Савкина и Ольга Рапунцель. И несмотря на то, что девушки сейчас переживают не самый легкий период в отношениях друг с другом, они прекрасно справились со своей задачей.По словам Алены, она сама не ожидала, что все пройдет настолько хорошо. Она думала, что будет ссориться, цепляться и кусаться с сестрой, однако в итоге у них все получилось просто, легко и слажено.Также беременная участница отметила, что «Пламя любви» стало одним из главных шагов к их с Олей примирению, и она несказанно рада этому, ведь конфликты в их семье ей уже надоели.