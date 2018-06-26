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Алене Савкиной понравилось работать в паре со своей сестрой Ольгой Рапунцель

Почти два месяца назад на телепроекте «Дом-2» стартовало новое шоу «Пламя любви», ведущими которого становятся жители периметра, а участниками – простые зрители со своими сложными жизненными ситуациями.

И в это воскресенье ведущими стали две сестры – Алена Савкина и Ольга Рапунцель. И несмотря на то, что девушки сейчас переживают не самый легкий период в отношениях друг с другом, они прекрасно справились со своей задачей.

Алене Савкиной понравилось работать в паре со своей сестрой Ольгой Рапунцель

По словам Алены, она сама не ожидала, что все пройдет настолько хорошо. Она думала, что будет ссориться, цепляться и кусаться с сестрой, однако в итоге у них все получилось просто, легко и слажено.

«Все нас похвалили. Мы давали друг другу высказаться, давали друг другу поддержку. Замечательно провели это шоу, и у меня остались только положительные эмоции», - призналась Савкина.

Алене Савкиной понравилось работать в паре со своей сестрой Ольгой Рапунцель

Также беременная участница отметила, что «Пламя любви» стало одним из главных шагов к их с Олей примирению, и она несказанно рада этому, ведь конфликты в их семье ей уже надоели.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:40
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