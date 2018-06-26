«Мы с Алианой вместе, как родители Роберта»: Александр Гобозов об отношениях с бывшей женой

«Мы с Алианой хорошо общаемся. Мы с ней вместе, как родители Роберта. Периодически выезжаем куда-то, катаемся на байдарках по океану, ходим собирать ракушки», - рассказывает мужчина.

«Теперь она ждет новых отношений, чтобы отвлечься и отойти от нашего романа», - заявил Гобозов.

На Сейшелах супруги поселились в одну комнату и спят в одной кровати, однако утверждают, что между ними ничего нет и быть уже не может, так как предыдущая попытка примирения не привела ни к чему хорошему.Стоит отметить, что до приезда Устиненко он строил отношения с Ольгой Жариковой, однако той была неприятна мысль, что ее возлюбленный будет проводить огромное количество времени с бывшей женой, пусть и без мысли о восстановлении брака, а потому бросила его.Сейчас, по словам Александра, они с Олей не общаются. Что касается Алианы, то Жарикова старается спокойно на нее реагировать, поскольку уверена, что в конечном итоге они снова сойдутся, ради Роберта.Стоит сказать, что последнее время в Сети все чаще стали говорить о том, что Устиненко вернется к мужу, и тот будет не против восстановить брак. Однако, так ли это на самом деле, можно будет узнать лишь в ближайших эфирах «Дома-2».