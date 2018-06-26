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«Мы с Алианой вместе, как родители Роберта»: Александр Гобозов об отношениях с бывшей женой

Несколько дней назад на Остров любви прилетела экс-участница телепроекта «Дом-2» Устиненко, дабы позволить своему бывшему мужу Александру Гобозову повидаться с их общим сыном Робертом.

На Сейшелах супруги поселились в одну комнату и спят в одной кровати, однако утверждают, что между ними ничего нет и быть уже не может, так как предыдущая попытка примирения не привела ни к чему хорошему.

«Мы с Алианой вместе, как родители Роберта»: Александр Гобозов об отношениях с бывшей женой

«Мы с Алианой хорошо общаемся. Мы с ней вместе, как родители Роберта. Периодически выезжаем куда-то, катаемся на байдарках по океану, ходим собирать ракушки», - рассказывает мужчина.

Стоит отметить, что до приезда Устиненко он строил отношения с Ольгой Жариковой, однако той была неприятна мысль, что ее возлюбленный будет проводить огромное количество времени с бывшей женой, пусть и без мысли о восстановлении брака, а потому бросила его.

«Мы с Алианой вместе, как родители Роберта»: Александр Гобозов об отношениях с бывшей женой

Сейчас, по словам Александра, они с Олей не общаются. Что касается Алианы, то Жарикова старается спокойно на нее реагировать, поскольку уверена, что в конечном итоге они снова сойдутся, ради Роберта.

«Теперь она ждет новых отношений, чтобы отвлечься и отойти от нашего романа», - заявил Гобозов.

Стоит сказать, что последнее время в Сети все чаще стали говорить о том, что Устиненко вернется к мужу, и тот будет не против восстановить брак. Однако, так ли это на самом деле, можно будет узнать лишь в ближайших эфирах «Дома-2».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:55
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