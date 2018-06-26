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В Техасе жители были шокированы видом мертвой акулы на обочине дороги

В Техасе жители были шокированы видом мертвой акулы на обочине дороги. Инцидент произошел в городе Ла Порт, после чего американка опубликовали фото в Facebook.

Оно сразу привлекло внимание пользователей, а свидетели события не могли понять, как 60-самнтиметроваяхищница могла очутиться в этом месте. Некоторые люди стали говорить о сильных дождях, а также была версия про рыбаков, выкинувших мертвую особь.

В Техасе жители были шокированы видом мертвой акулы на обочине дороги


Тогда действительно был ливень, но акула не могла попасть на сушу по водосточной трубе. Возможно шутники решили подбросить это чудо горожанам, чтобы потом посмотреть на их реакцию со стороны.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:24
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