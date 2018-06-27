Агрессивная змея из Ставропольского края напала на ветеринарную станцию

Она заползла в комнату для приема посетителей, после чего решила спрятаться под шкафом. Затем особь решила быстро выпрыгнуть из укрытия и с громким шипением поползла к работникам, которые залезли на столы. Прибывшие спасатели тоже столкнулись с плохим характером виновницы события, имеющей почти 2-метровый размер.Потом оказалось, что это был желтобрюхий полоз, проявляющий агрессию, но не являющийся ядовитым пресмыкающимся. Он только может сильно укусить свою жертву, после чего рана будет заживать долгое время, а также занесен в Красную книгу.