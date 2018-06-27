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Агрессивная змея из Ставропольского края напала на ветеринарную станцию

Агрессивная змея из Ставропольского края напала на ветеринарную станцию. Инцидент произошел в Левокумке, где испуганные сотрудники были вынуждены вызвать МЧС.

Она заползла в комнату для приема посетителей, после чего решила спрятаться под шкафом. Затем особь решила быстро выпрыгнуть из укрытия и с громким шипением поползла к работникам, которые залезли на столы. Прибывшие спасатели тоже столкнулись с плохим характером виновницы события, имеющей почти 2-метровый размер.

Агрессивная змея из Ставропольского края напала на ветеринарную станцию


Потом оказалось, что это был желтобрюхий полоз, проявляющий агрессию, но не являющийся ядовитым пресмыкающимся. Он только может сильно укусить свою жертву, после чего рана будет заживать долгое время, а также занесен в Красную книгу.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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